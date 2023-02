Milan, Tomori: “Si può dire che siamo guariti, ma bisogna continuare così”

Il difensore del Milan Fikayo Tomori ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento vissuto dai rossoneri a inizio 2023

"Abbiamo sofferto, ma dopo un gennaio così è importante soffrire e non subire gol. Possiamo dire che siamo guariti. Dobbiamo continuare così, a lavorare, sperando di continuare con questa forma per continuare a vincere".