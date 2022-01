Milan, Tomori: “Nel 2022 voglio vincere qualcosa e diventare più forte”

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni

Sul 2021 : "Sta andando tutto bene, il 2021 è stato un anno fantastico. Probabilmente il migliore della mia carriera. Sono diventato un giocatore del Milan, ho giocato in Champions League e sono molto felice di tutto. Tutti mi hanno trattato bene, è incredibile come sia già passato un anno dal mio arrivo".

Su Milan-Roma: "Sarà una partita difficile, la Roma è un'ottima squadra che lotta per arrivare in Champions League. Vorranno vincere e come all'andata sarà dura. Però se noi giochiamo come sappiamo avremo diverse possibilità di portare a casa la vittoria. Abraham? Lo conosco molto bene, so quanto lui e gli attaccanti della Roma possano essere pericolosi".