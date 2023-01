Milan, Tomori: “Ibrahimovic fondamentale. Ci ha mantenuto lucidi”

Su Ibrahimovic: "È il più forte, il più flessibile e quello che si impegna di più nella squadra, anche a 41 anni. È una macchina. Non ci sono altre parole per descriverlo. Parla sempre con quel vocione alla Zlatan, facendoti discorsini e dandoti consigli".

Sull'importanza di Ibrahimovic nello Scudetto: "In quelle partite finali ci ha mantenuto lucidi. Ricordo che andammo negli spogliatoi nell'intervallo dell'ultima partita contro il Sassuolo in vantaggio per 3-0. Credo di non essere mai stato così felice in vita mia. Guardavo i compagni di squadra che sorridevano. Zlatan notò subito che ci stavamo lasciando andare e disse "Nessuno deve sorridere ancora! Ci sono altri 45 minuti!". Smettemmo di sorridere. 45 minuti dopo eravamo campioni".