Milan, Tomori: “Avere Ibrahimovic al nostro fianco è importante”

Fikayo Tomori, centrale del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'importanza di avere in squadra Zlatan Ibrahimovic

Fikayo Tomori, difensore rossonero al rientro, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset della vittoria del Milan di ieri sera contro il Monza. Tra i temi toccati dal centrale inglese nel corso dell'intervista, c'è stato anche quello relativo al compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic. A sua detta la presenza di un campione come lo svedese non può che far bene allo spogliatoio, e la sua presenza al fianco della squadra anche quando non può dare il proprio contributo in campo, viene ritenuta importante. Di seguito le sue parole.