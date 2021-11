Milan, Tomori: “Ho parlato con Maldini. Ecco cosa mi ha detto”

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, nell'intervista rilasciata a Champions Journal, ha parlato anche di Paolo Maldini

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, ha rilasciato un'intervista al Champions Journal, magazine della Champions League. Tomori ha parlato anche di Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera: "Ho parlato con Paolo e mi ha detto come pensa che io possa migliorare il mio gioco in termini di posizionamento e di possesso. Avere questo tipo di persone da cui imparare e da cui prendere consigli è qualcosa che non puoi comprare. Ed in più, sapere che mi stanno guardando è sicuramente una motivazione per me".