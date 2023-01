Milan, Tomori: “Ci sono rimasto per una frase di un tifoso”

Purtroppo il tecnico dell' Inghilterra non lo ha convocato per i Mondiali di Qatar 2022, ma lui non si è certo scoraggiato, continuando il proprio percorso di crescita in rossonero. Nelle ultime ore è tornato a parlare il difensore del Milan Fikayo Tomori , che è intervenuto nel canale YouTube 'Players' Tribune Football' e ha toccato parecchi temi.

Milan, le parole di Fikayo Tomori sulla sfida al Sassuolo

"I miei amici di solito non venivano in trasferta di solito ma vennero a questa partita. Di solito a Sassuolo lo stadio non era mai pieno. Ci sono quattro gradinate, i tifosi di casa avevano la loro ma il resto era tutto dei tifosi del Milan. I nostri tifosi hanno fatto andare in tilt il sito del Sassuolo. La gente era disposta a pagare migliaia di euro per un biglietto. Prima della partita nello spogliatoio ci siamo detti 'Dai ragazzi, questo è il giorno'. Non credo di essere mai stato tanto felice in vita mia. Ricordo che alla fine un tifoso mi ha preso per la maglia e mi disse 'Fik, non puoi immaginare cosa significhi per noi. Grazie'. Ci ero rimasto".