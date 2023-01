Milan, Tomori: “Con l’Atalanta è come se avessimo già vinto lo scudetto”

Purtroppo il tecnico dell' Inghilterra non lo ha convocato per i Mondiali di Qatar 2022, ma lui non si è certo scoraggiato, continuando il proprio percorso di crescita in rossonero. Nelle ultime ore è tornato a parlare il difensore del Milan Fikayo Tomori , che è intervenuto nel canale YouTube 'Players' Tribune Football' e ha toccato parecchi temi.

Milan, le parole di Fikayo Tomori sul match con l'Atalanta

"Se avessimo vinto contro l'Atalanta e l'Inter avesse perso avremmo vinto lo Scudetto quel giorno. Sentivo che poteva succedere quel giorno, lo stadio, i tifosi, era tutto pazzesco. Potevi sentire che tutti erano tesi. Al gol di Leao tutto lo stadio esplose e fu incredibile. Anche noi in campo ci guardammo felici. Poi Theo fece quel gol incredibile dribblando tutti gli avversari. Abbiamo esultato tantissimo e mentre tornavo in difesa non avevo più fiato ed ero senza voce per quanto avevo esultato. Potevi sentire l'energia in tutto lo stadio. C'erano anche i miei amici allo stadio, mi hanno detto che hanno vissuto l'atmosfera più incredibile di sempre. Anche se quel giorno non abbiamo vinto lo Scudetto è come se l'avessimo fatto".