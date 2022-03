Milan, Tognazzi: “Scudetto? Sarebbe smacco per chi ha preso altre strade”

Gianmarco Tognazzi, noto attore e tifoso del Milan, ha parlato di scudetto come 'smacco per chi baciava la maglia e poi ha preso altre strade'

Gianmarco Tognazzi, noto attore e tifoso del Milan, ha parlato di scudetto come 'smacco per chi baciava la maglia e poi ha preso altre strade'. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': “La parola Scudetto oggi? Sarebbe come dire che una partita finisce all’80’. Certo se andiamo avanti così, con questa testa e questi risultati. Ma fatemi dire che il calendario da qui alla fine, contrariamente a quello che si pensa, è in salita. Il Torino è ostico, il Genoa in ripresa. E poi solo squadre della parte sinistra della classifica. Lazio, Fiorentina, Verona, Atalanta, Sassuolo, tutte con motivazioni europee. Solo il prossimo turno può aiutarci: noi in casa contro il Bologna, le altre impegnate in scontri diretti, Atalanta-Napoli e Juventus-Inter".