Milan, Tognaccini sulla Supercoppa: “Vedo due squadre in salute”

Lo storico preparatore atletico del Milan Daniele Tognaccini ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Supercoppa

Fabio Barera

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport, lo storico preparatore del Milan Daniele Tognaccini ha parlato soprattutto della Supercoppa Italiana tra Inter e Milan. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Daniele Tognaccini sulla Supercoppa — Sulla condizione fisica: "Vedo due squadre in salute, con interpreti molto forti e che non hanno vizi dal punto di vista della fisicità. Non credo abbiano impostato la preparazione per partire forte. Nelle grandi squadre il periodo importante arriva successivamente. Non avranno voluto pregiudicare la parte fondamentale della stagione".

Sulla preparazione atletica: "Dal punto di vista atletico seguiranno la stessa routine di quando giocano ogni tre giorni e scendono in campo per la Champions League. Chi giocherà, sfrutterà la domenica per il recupero delle energie, mentre i calciatori che non saranno della partita faranno un lavoro prevalentemente di velocità ed esplosività".

Sul clima che le squadre troveranno a Riad: "Il tempo è troppo breve. I calciatori si alleneranno pure in Arabia Saudita. Non ci sono sforzi che potrebbero incidere pesantemente sul recupero attraverso una temperatura più alta. Non dovrebbero esserci troppi correttivi per l'aspetto meteorologico. Il Milan poi è stato a Dubai per la preparazione invernale. Può essere un vantaggio come esperienza, con il corpo che ha provato certe sensazioni".