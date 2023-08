Milan, Thiaw: “Mi sembra un sogno. Mi trovo bene” | NEWS

"A volte devo darmi un pizzicotto per rendermi conto di quanto sia passato in fretta. Mi sembra di essere in un sogno. In termini sportivi, il cambiamento è stato molto grande. Da Düsseldorf, dove vivevo prima, a Milano, il cambiamento non è stato troppo duro, ma la tua vita è cambiata radicalmente! Ho lasciato i miei genitori e i miei fratelli per la prima volta, vivo qui con mia moglie per la prima volta. All'inizio tutto era nuovo e difficile, soprattutto a causa della barriera linguistica. Sto conoscendo bene i miei compagni di squadra, facciamo cose nel tempo libero. Mi trovo bene, la città è un sogno, la gente è molto gentile". LEGGI ANCHE: Le parole di Malick Thiaw, difensore del Milan, alla Bild