"Per me è iniziato tutto nella partita contro il Tottenham e Harry Kane. Quando ho sentito per la prima volta l'inno della Champions League in piedi sul campo di San Siro, mi è venuta la pelle d'oca su tutto il corpo e ho pensato: wow! Sono estremamente grato di poter vivere tutto questo. La partita in casa è stata incredibile: nell'undici titolare, in Champions League, contro Kane".