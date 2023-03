Milan, Thiaw: “Mi ha sorpreso il livello della Serie A, è meglio del previsto”

In un'intervista, il difensore del Milan Malick Thiaw ha parlato del livello delle squadre di Serie A, che ha trovato migliore del previsto

Malick Thiaw, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di DFB.de dal ritiro della Germania dei rossoneri e delle prossime sfide di Champions contro il Napoli. Il centrale rossonero si è soffermato in modo particolare sul livello che ha trovato in Serie A una volta arrivato al Diavolo, sostenendo come questo fosse meglio del previsto e di quanto lui stesso si potesse aspettare. Di seguito le sue parole a riguardo.