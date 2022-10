Milan, Thiaw: “I salvataggi a Verona? Un momento di orgoglio per me”

Malick Thiaw , difensore del Milan , ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'SportMediaset'. Ecco, dunque, le dichiarazioni del classe 2001 , prelevato in estate dallo Schalke 04 per 7 milioni di euro, bonus inclusi.

Milan, le parole di Thiaw dopo il suo esordio

Sui due salvataggi sulla linea di porta al 'Bentegodi' di Verona: "E' stato un momento di orgoglio per me. Ero appena entrato in campo, era tutto molto veloce. Sono entrato in campo e ho pensato ad aiutare la squadra per continuare a vincere la partita. E' andata bene, abbiamo vinto e sono molto felice del mio debutto".