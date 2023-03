Milan, Thiaw: “Un onore giocare con Ibrahimovic, lo ammiravo in tv”

Malick Thiaw, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di DFB.de dal ritiro della Germania dei rossoneri e delle prossime sfide di Champions contro il Napoli. Tra i temi toccati dal centrale rossonero c'è stato anche quello relativo al compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic. Il teutonico ha sostenuto come per lui sia un onore giocare con un grande campione che ammirava in televisione quando era un ragazzino. Di seguito le sue parole.