Milan, Thiaw: “Non mi aspettavo di giocare subito, sono grato alla società”

Le parole di Malick Thiaw sul Milan

"Il mio obiettivo è giocare gli Europei da titolare con la Germania. Quando gioco in mezzo devo parlare molto ma avevo due persone di alto livello accanto a me. Soprattutto Rudiger mi ha aiutato molto fin dal primo giorno. Milan? Non è stato difficile stare in panchina, non mi aspettavo di giocare subito quando vieni dallo Schalke ai campioni d'Italia, ma sono molto contento dello sviluppo. Sono incredibilmente grato al Milan per avermi dato un'opportunità".