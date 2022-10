Milan, Theo Hernández: “Per fare felici i tifosi faccio di tutto”

Theo Hernández , difensore del Milan , ha incontrato i tifosi rossoneri ieri al San Siro Store . Al termine dell'evento, il numero 19 della formazione di Stefano Pioli ha parlato anche ai canali ufficiali del club di Via Aldo Rossi. Dichiarazioni, queste, riportate in mattinata sugli account social ufficiali del Diavolo.

Theo sulla 'capsule collection' a lui dedicata e creata con il club: “Il Milan ha parlato con me perché voleva fare una collezione con un giocatore e io non ci ho pensato due volte. Bello fare una collezione: stiamo vedendo che sta andando bene e per questo sono molto felice”.