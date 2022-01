Milan, Theo Hernandez: “La fascia da capitano? E’ un onore indossarla”

Theo Hernandez, calciatore del Milan, nell'intervista rilasciata al The Athletic, ha parlato della gioia di indossare la fascia da capitano

Theo Hernandez, calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del The Athletic UK. Il francese ha parlato anche della gioia di indossare la fascia da capitano: "È un onore per me essere il capitano del Milan dopo aver lavorato così tanto ogni giorno per questo gruppo". Intanto ci sono novità importanti di calciomercato sul difensore.