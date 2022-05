Milan, Tassotti: “Istanbul? Nessuno rideva, in 7 minuti è cambiato il mondo”

Mauro Tassotti, ex calciatore e allenatore del Milan, ha parlato della maledetta finale di Istanbul e del suo mancato passaggio al Chelsea

Sulla finale di Istanbul: "Sapevamo che la partita non era finita, con gli inglesi non è mai finita. Nessuno rideva, nessuno si è distratto. Siamo tornati in campo e in 7 minuti è cambiato il mondo. Eppure abbiamo reagito, con Sheva abbiamo ancora avuto la palla per chiuderla. E poi i rigori… Il Milan giocò benissimo quella partita, la migliore di tutta la Champions, e perdemmo. Due anni dopo, ad Atene, disputammo una partita normale, alla pari con loro, e invece vincemmo. Il calcio è strano".