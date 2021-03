Milan, Taibi: “Maldini oggi è lo stesso campione che era in campo”

Massimo Taibi, ex giocatore del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Paolo Maldini

Massimo Taibi, ex portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Taibi ha parlato di Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera. "Paolo è lo stesso campione che era in campo, pulito, diretto. Ha fatto bene a non avere fretta, non doveva essere uno qualunque ma "il dirigente". Si vede la sua mano: il Milan ha preso i migliori giovani in circolazione, futuri campioni: se passa il turno aumenta la consapevolezza della propria forza, se sfortunatamente dovesse uscire ha una base fortissima da cui ripartire per un futuro competitivo anche in Europa".