Milan, Tacchinardi: “Zaniolo lo vedrei bene in rossonero”

L'ex calciatore ed ora allenatore Alessio Tacchinardi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato di Zaniolo e del suo possibile futuro al Milan.

Queste le sue dichiarazioni: "Chiesa e Zaniolo sono i nostri migliori talenti, ma sono distanti da Totti e Del Piero, sono cambiati i tempi. Lo vedrei bene da Conte, che ti fa esprimere al massimo. Zaniolo è fisicamente devastante. Starebbe bene in tante squadre, anche se ancora deve dimostrare di essere un giocatore vero. Cambierà la testa, deve farlo, ma se non sta alla Roma è perché Mourinho vuole giocare con un altro modulo. Forse il Milan sarebbe l'ambiente giusto per lui". Milan, dal Napoli un calciatore duttile per la trequarti? Le ultime news di mercato