Milan, Tacchinardi: “Leao ha tre marce in più, ci sta il paragone con Henry”

L'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha esaltato la velocità di Rafael Leao e ha commentato il paragone con Henry proposto da Stefano Pioli

L'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha esaltato la velocità di Rafael Leao e ha commentato il paragone con Thierry Henry proposto da Stefano Pioli. Queste le dichiarazioni arrivate dagli studi di 'Mediaset': "Il paragone fatto da Stefano Pioli fra Leao e Thierry Henry, ci sta. Ditemi chi nel campionato italiano ha il cambio di passo e il dribbling di Leao? Nessuno. I difensori sanno che va spesso dallo stesso lato, ma non lo fermano perché ha 3 marce in più". Ecco le Top News di oggi sul Milan: Pellegri può partire, Ibra non gioca in Coppa Italia