Milan, Sugoni: ”Aspettiamo con curiosità i ragazzi arrivati dal mercato”

“De Ketelaere è costato tanto ma è bastata poco più di una partita per vedere quello che è in grado di fare. Ci sono tanti ragazzi che Pioli inserirà con calma dandogli fiducia. Pioli ha sempre dato fiducia ai giovani, basti vedere quello che è successo con Kalulu che se vogliamo è un po’ l’emblema. È stato un po’ anche una sorpresa per com’è uscito e per come si conosceva quando è arrivato dato che è stato preso dalla seconda squadra del Lione. Aspettiamo con curiosità di vedere tutti i ragazzi arrivati in questa sessione di mercato”. Milan, le top news di oggi: ufficiale il passaggio a RedBird. Fatta per Vranckx.