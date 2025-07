Milan, Sticchi Damiani: “Camarda? È un ragazzo maturo. Lecce per lui è…”

Milan, Sticchi Damiani: "Vogliamo goderci il processo di crescita di Camarda"

Ha fatto il punto sul calciomercato della sua squadra e ha parlato dell’acquisto, in prestito dal Milan ma con diritto di contro-riscatto in favore dei rossoneri, di Francesco Camarda. Del giovane attaccante ha parlato molto bene, definendolo un ragazzo molto maturo per la sua età. Inoltre, ha spiegato come per il ragazzo Lecce sia una grande opportunità per crescere.