Milan-Stella Rossa, Pioli: “Vogliamo comandare il gioco e tornare squadra compatta”

Milan-Stella Rossa, Pioli sul match

Stefano Pioli, ai microfoni di Milan TV, ha presentato la partita di Europa League contro la Stella Rossa, parlando delle difficoltà del momento. Le dichiarazioni:

Sulla qualificazione

“Ci saranno due squadre che vogliono superare turno, abbiamo un piccolo vantaggio dopo l’andata ma la qualificazione è tutta da conquistare contro una buona squadra”.

Un obiettivo per domani

Se comandi il gioco cercare di essere pericoloso lasci meno opportunità agli avversari. Dobbiamo iniziare in maniera molto determinata, è un obiettivo, abbiamo le qualità per farlo”.

Sui tifosi

“Ai tifosi dico che c’è un gruppo di lavoro che crede totalmente in quello che sta facendo, siamo in corsa per due obiettivi e vogliamo fare in modo che questa stagione sia importante. Ci è dispiaciuto per com’è andata domenica, vederli come ci hanno sostenuto prima del derby ci ha riempito il cuore, poi non essere riusciti a fare quello che volevamo dispiace, ma la squadra ha le qualità per fare bene”.

Sulla compattezza della squadra

“Dobbiamo essere una squadra attiva in entrambe le fasi di gioco. E’ molto semplice, dobbiamo tornare ad essere quella squadra compatta”.

