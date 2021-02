Milan-Stella Rossa, Pioli: “Non c’è rassegnazione, domani si può ripartire”

Milan-Stella Rossa, le parole di Pioli

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Stella Rossa, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’. Queste le dichiarazioni dell’allenatore rossonero:

Sul momento

“Il sentimento è quello di tornare a giocare ai nostri livelli. Veniamo da una settimana particolarmente difficile e impegnativa, soprattutto nelle due partite di campionato in cui non siamo riusciti a giocare secondo le nostre idee e le nostre qualità. Non esserci riusciti ci ha fatto male, ma allo stesso tempo siamo consapevoli degli errori che abbiamo fatto. Proviamo ad imparare da queste due lezioni per poi tornare a mettere in campo prestazioni all’altezza delle nostre qualità. È chiaro che si può cadere, non è un fallimento cadere in queste partite. Fallimento sarebbe stare fermi nel punto di caduta, invece noi dobbiamo ripartire, riprendere le nostre convinzioni e certezze e cercare di giocare con più ritmo, più intensità e più qualità a partire dalla partita di domani”.

Sugli errori

“Siamo una squadra giovane ma siamo una squadra matura, consapevole. Aver visto in questi giorni meno sorrisi è giusto e normale, deve essere così. Non ho visto rassegnazione, giocatori col morale a terra. È un gruppo compatto che sa di aver passato una settimana difficile ma sa che da domani si può ripartire. Abbiamo perso da squadra, non per un singolo giocatore. Non cerchiamo i colpevoli ma cerchiamo le situazioni dove possiamo migliorare e dove abbiamo sbagliato”.

