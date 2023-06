Sparv, primo calciatore scelto con gli algoritmi: “Milan, strada giusta”

"Se si può scoprire il nuovo Mbappé solo con i dati? Non credo. Il calcio è anche sentimenti, sensazioni, umori, giornate storte e altre fortunate. Il giocatore va osservato dal vivo, ma i dati aiutano e sono fondamentali per inquadrare il contesto completo. Prendo il mio caso: in Germania non avevo siglato neanche un assist, ma spiccavo in statistiche che magari altri club avevano sottovalutato. O forse neanche considerato".