Milan-Sparta Praga, Krunic: “Cresciuti in tutto. Sul gol sbagliato nel derby…”

Rade Krunic a Milan TV

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Rade Krunic, alla vigilia di Milan-Sparta Praga, ha parlato ai microfoni di Milan TV. Ecco gli argomenti trattati.

Sul gol contro il Celtic

“E’ stata un’emozione bellissima, anche perché è stato il mio primo gol al Milan, mi ha dato tanta fiducia. Purtroppo i tifosi non ci sono con noi ma sentiamo il loro supporto. Dobbiamo fare il massimo in Europa League come in campionato”.

Sul gol sbagliato nel derby

“Mi dispiace tantissimo perché potevo fare meglio, se ero più intelligente potevo cercare un rigore perché c’era fallo su di me. Avevo tanta voglia di fare gol, ho sbagliato perché non ho fatto il bene della squadra. Devo essere pronto perché non ci sono tante occasioni così contro le grandi squadre. Spero che in futuro farò meglio”.

Sul momento

“Siamo cresciuti in tutto, siamo diventati una squadra vera, un gruppo. Sicuramente questo ci porta avanti, siamo più consapevoli delle nostre qualità e speriamo che continueremo così”.

ECCO LE PAROLE DEL BOSNIACO IN CONFERENZA STAMPA >>>