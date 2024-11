Sorrentino esclude il Milan dallo scudetto: “Sono loro quelli da temere”

Durante un'intervista ai microfoni di juventusnews24, Stefano Sorrentino, ex portiere di grande esperienza, ha condiviso le sue opinioni sulla lotta per lo scudetto, escludendo il Milan dalle candidate principali. Secondo Sorrentino, il Napoli, soprattutto con Antonio Conte in panchina e senza impegni in coppa, si profila come la squadra più temibile.