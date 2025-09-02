Pianeta Milan
Milan, Simonelli: “Ad oggi, San Siro non potrà ospitare gli Europei”

Milan, Simonelli sulla questione San Siro: senza interventi lo stadio non potrà ospitare gli Europei 2032.32. Ecco le sue parole.
Francesco De Benedittis

A seguito dell’assemblea con i presidenti dei club, il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di San Siro. Simonelli si è detto molto preoccupato per la questione, anche perché senza un ammodernamento lo stadio di Inter e Milan non potrebbe ospitare i futuri Europei 2032. Ha però concluso esprimendo fiducia che verrà trovata una soluzione prima del 30 settembre 2025. Ecco le sue parole.

Milan, Simonelli: "Fare un Europeo in Italia senza farlo a San Siro sarebbe una sconfitta"

"San Siro? Mi preoccupa e mi preoccupa tantissimo. Sarei dispiaciuto che Milano perdesse gli Europei per il mancato adeguamento di San Siro, o che non ci sia un nuovo stadio. Ad oggi se non succede qualcosa di diverso gli Europei non potranno essere ospitati a Milano".

"È anche quello delle società, ma siamo confidenti che entro il 30 settembre si prenda una decisione e poi si vada dritti verso un nuovo stadio, perché l'interesse delle squadre avere stadi adeguati per tifosi e anche per il Paese. Fare un Europeo in Italia senza farlo a San Siro, che è considerato la Scala del Calcio, è una sconfitta per l'Italia e spero si concretizzi con un allineamento delle intenzioni.

Siamo tutti allineati ma speriamo che questo allineamento di pensiero si concretizzi anche in un allineamento di azione perché non basta pensare bene ma bisogna agire. Fare un Europeo in Italia senza farlo a Milano sarebbe una sconfitta per tutto il Paese".

