Milan, Simone: “Calhanoglu? Non gli avrei dato nemmeno 300 mila euro”

Marco Simone, ex attaccante del Milan, ha parlato del mancato rinnovo di Hakan Calhanoglu e del suo passaggio all'Inter. Le dichiarazioni

"Sono un allenatore professionista e certe cose non dovrei dirle perché se no la mia immagine non sarebbe buona. Io non gli avrei offerto nemmeno 300 mila euro netti. C'è una cattiveria da parte mia perché capisco il giocatore che deve guardare al portafoglio, ma fa un po' schifo tutto questo. Capisco perché sono stato giocatore, al mio tempo però era diverso il modo di negoziare, c'era più rapporto umano. Non c'è più niente nel calcio. Non c'è alcun tipo di voglia di creare qualcosa. Io ero la terza punta del Milan, davanti a me c'erano dei palloni d'oro, ma ho sempre pensato di crearmi i miei spazi e l'ho fatto al meglio. Alla base c'era la voglia di fare qualcosa di importante per una squadra alla quale eri legato al di là del contratto. Sacchi mi chiese di andare in prestito al Bologna e scelsi di stare al Milan perché non mi andava di andare in una situazione semplice ma volevo creare qualcosa nella squadra che amavo e amo". Intanto Giacomo Tedesco ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni di Calhanoglu e non solo.