Milan, Simic: “Gattuso faceva sempre casino, Inzaghi malato di calcio”

Dario Simic, ex difensore del Milan, ha parlato del suo primo giorno a Milanello, di Gennaro Gattuso e Filippo Inzaghi. Queste le sue dichiarazioni nell'intervento sul canale Twitch dei rossoneri: "Primo giorno a Milanello? Era bel tempo, ridevo sempre e ascoltavo Gattuso che faceva sempre un po' di casino. C'è sempre stata una bella atmosfera, si rideva sempre. Pippo era sempre gentile e mi disse 'quando crossi io sono là, m raccomando'. Dicevo sempre che era uno de più difficili da marcare. Lui vive e viveva per il calcio, ha tanta energia, è molto intelligente calcisticamente. Era devastante, solo che la squadra doveva giocare per lui".