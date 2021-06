Milan, Simic elogia Maldini: “Spende il giusto, non butta soldi per i calciatori”

Dario Simic, ex difensore del Milan, ha parlato delle mosse di mercato di Paolo Maldini. Ecco l'elogio del croato al suo ex compagno

Dario Simic, attraverso il canale Twitch ufficiale del Milan, ha parlato delle mosse di mercato di Paolo Maldini. Ecco l'elogio del croato al suo ex compagno: "Non bastano i soldi per fare la squadra, Paolo sta lavorando e per ogni giocatore spende il giusto, non butta i soldi. Non è facile, ma se sei bravo e sei onesto ci riesci. È importante poi che vadano allenati bene, senza un mister forte è difficile che i giocatori si esprimano al meglio".