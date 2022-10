Milan, Simic: “Champions 2003 e 2007 simili. Vi spiego perché”

Dario Simic , ex difensore del Milan, ha parlato delle Champions League vinte nel 2003 e nel 2007. A suo avviso sono vittorie abbastanza simili per un motivo in particolare: queste le dichiarazioni rilasciate a 'Milan TV'.

Sulle Champions del 2003 e del 2007

"La cosa in comune è che per entrambe abbiamo iniziato dai preliminari, sia la prima volta contro lo Slovan Liberec e poi la seconda volta dove abbiamo giocato contro la Stella Rossa una settimana dopo essere tornati dalle vacanze. Queste due Champions per questo sono abbastanza simili. Giocavamo davvero forte". Milan, buone notizie per Dest e Brahim Diaz: gli aggiornamenti sulle loro condizioni