Milan, Sgarbi: “Nuovo Stadio? Ero sicuro che sarebbe andata così”

Vittorio Sgarbi , sottosegretario alla Cultura, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'gazzetta.it' in merito al Nuovo Stadio del Milan , sostenendo di essere stato sicuro sin dall'inizio che 'San Siro' non sarebbe stato abbattuto. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Vittorio Sgarbi sul Nuovo Stadio del Milan

"Lo sapevo fin dall'inizio che sarebbe andata così. Lo stadio è il luogo della memoria di una città e tu non puoi distruggerlo dicendo che non è un monumento. Il vincolo che ho indicato da sovrintendente è comunque una possibilità che lo tiene in piedi al di là di qualunque intenzione. Spostarsi a San Donato significa tenere in piedi quello stadio per concerti e altre iniziative. Futuro a San Donato? Ne ero sicuro fin dall'inizio che non sarebbe successo nulla a San Siro".