Milan, Serafini incensa Thiaw: “È riuscito ad annullare Hojlund”

Milan, le parole di Luca Serafini su Malick Thiaw

"È lo specchio del coraggio di pioli. Entra in un momento complicato, ma c'era necessità assoluta di cambiare qualcosa. Non è che non prendi gol per 4 partite di fila per Thiaw, ma questa sera in soldoni Hojlund non ha mai toccato palla. È molto pulito negli interventi, ha speso bene il giallo. Bene anche con i piedi, non lo conoscevamo. Molto bene anche Kalulu, che nel 2023 non avevamo mai visto così bene. Stasera il Milan ha difeso molto bene, da squadra, mettendo in difficoltà l'Atalanta. È una chiave interessante per il ritorno di Londra, anche il Tottenham soffre le squadre che aggrediscono".