Milan, Serafini: “Mercato? Ho smesso da tempo di pensare ai grandi colpi”

Il giornalista Luca Serafini ha parlato dei possibili movimenti del Milan sul mercato di gennaio. Queste le dichiarazioni

Il giornalista Luca Serafini ha parlato dei possibili movimenti del Milan sul mercato di gennaio. Queste le dichiarazioni rilasciate sul canale YouTube di Carlo Pellegatti: "Aspetto ancora qualche mese per giudicare del tutto il mercato estivo dei rossoneri. Due anni fa stavamo per buttare a mare Calabria e Romagnoli. C’erano spallucce quando è arrivato Saelemaekers e tanti dubbi anche quando è arrivato Kjaer. Il Milan lavora da 3 anni con questa proprietà sulle idee, sulle opportunità, sulla fantasia e anche sui soldi, vedi Paquetà e Piatek. Il Milan non è un club che può permettersi giocatori con altissimi ingaggi e fare spese folli. Ho smesso da tempo di pensare ai grandi colpi, il Milan lavora sui giovani e sulle scoperte. Il fondo Elliott si comporta bene e non può fare plusvalenze strane. I libri contabili e i bilanci devono essere a posto. Magari la famiglia Singer, con lo stadio che sembra una prospettiva concreta, deciderà di tenersi il club". Milan, ecco il vero sogno di Maldini per l'attacco dell'anno prossimo >>>