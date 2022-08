Milan, Serafini: “De Ketelaere? Ho sentito il brivido che mi ha dato Kakà”

Luca Serafini , giornalista di fede rossonera, ha raccontato il brivido che ha avvertito nel vedere l'esordio di Charles De Ketelaere in Milan-Udinese. Il belga, a suo avviso, è un giocatore pronto che ricorda Ricardo Kaká . Parere ovviamente positivo per la prima partita di Serie A, in cui ha sottolineato anche le grandi prestazioni di Ante Rebic e Ismael Bennacer . Queste le dichiarazioni rilasciate attraverso il canale YouTube di Carlo Pellegatti.

“L’ho vista come un ottovolante, il bicchiere è pieno per almeno trequarti. È stata una partita contraddittoria rispetto alle abitudini della passata stagione perché il Milan aveva preso solo 9 gol nel girone di ritorno ne ha presi 2 pronti via in un tempo solo. È stato molto bravo Pioli ad analizzare quello che non è andato, a partire dalla condizione. È stato bravo a ripartire dagli stessi uomini della passata stagione. Sono diverse le cose positive: ho visto delle bellissime trame, ho visto un Rebic in grandissimo spolvero ma quello lo avevo già visto in estate".