Milan, senti Vierchowod: “Kessie va accontentato, è un pilastro”

L'ex difensore del Milan Pietro Vierchowod ha parlato del rinnovo di Franck Kessie. Cosa dovrebbe fare la società? Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio'.

Kessiè, il Milan deve fare un passo verso il giocatore per non perderlo come Donnarumma e Calhanoglu? "Lo scorso anno con Donnarumma è stato uno dei pilastri. Io andrei incontro alle sue richieste. Ha grandi richieste, non avrebbe problema a trovare un altra squadra".

Uno come Kessiè, che vede partire due elementi importanti, può pensare ad un ridimensionamento e andare via? "Se ho un giocatore che prende più di me ma mi fa vincere, non ho problemi. Oggi un giocatore normale prende tanto e gli altri ovviamente vanno a battere cassa. Ma è un problema creato dalle società. Oggi si chiedono adeguamenti anche dopo 6 mesi. Io dico poi che il Milan ha fatto bene a lasciare Calhanoglu, Donnarumma è sostituibile".

Intanto il Milan ha puntato Giroud come vice-Ibrahimovic: "Non mi sembra un giocatore che possa fare la differenza".