Milan, senti Trinchera (DS Lecce): “Camarda è un calciatore di spessore”

Stefano Trinchera , direttore sportivo del Lecce , intervistato nel pre-match di Genoa-Lecce, ha parlato anche di Francesco Camarda , attaccante rossonero attualmente in prestito al club salentino. Il giovane bomber, schierato subito titolare contro la squadra ligure, ha ricevuto belle parole da parte del dirigente giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni.

Ecco le parole di Trinchera (DS Lecce) su Camarda

"Stiamo parlando di un calciatore di spessore, già prontissimo, ha tutto per poter sfondare nel nostro calcio. Noi siamo un club che, da sempre, ha mostrato grande attenzione alla valorizzazione dei giovani ed evidentemente ha capito che questa potesse essere la piazza giusta per crescere sotto tutti i punti di vista.