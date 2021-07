Milan, senti Sarri: “Giroud grande professionista. Prima della finale…”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato di Olivier Giroud, obiettivo di calciomercato del Milan e suo giocatore al Chelsea

"È un grandissimo professionista , uno di quelli che nel momento del bisogno c'è sempre . Prima della finale di Europa League , Gianfranco Zola mi chiese che idee avessi: gli risposi che l'indomani avrebbero giocato di sicuro Giroud e Pedro , gli altri nove li avrebbe scelti lui. Sono due che non hanno mai fallito una finale ".

Intanto il Milan attende novità sul fronte Giroud. Il francese sta cercando di liberarsi a parametro zero dal Chelsea, vincolo necessario affinché si possa concretizzare il suo passaggio in rossonero. La principale alternativa rimane Luka Jovic, ma la trattativa con il Real Madrid non è facile. Milan, rischi di perdere Kessié: le ultime news sull'ivoriano >>>