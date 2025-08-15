Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, senti Pizzi: “Leoni? Giocatore di assoluta prospettiva”

INTERVISTE

Milan, senti Pizzi: “Leoni? Giocatore di assoluta prospettiva”

Giovanni Leoni Parma
Fausto Pizzi è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio. Ecco il suo commento su Giovanni Leoni, obiettivo di calciomercato del Milan
Redazione PM

Il Milan, durante questo calciomercato estivo, è stato per lungo tempo sulle tracce di Giovanni Leoni. Il suo finale di stagione al Parma ha attirato le attenzione di molte big, tra cui Milan, Inter e Juventus. All'estero, invece, sembra stia iniziando a muovere passi concreti il Liverpool. Dopo la cessione di Thiaw, il Milan ha ormai chiuso l'operazione per De Winter del Genoa. Dunque, molto difficilmente, tornerà alla carica per Leoni, il cui prezzo si aggira intorno ai 30 milioni + bonus.

Pizzi: "Il valore di Leoni non è discutibile"

—  

Del diciottenne difensore, ha parlato Fausto Pizzi. L'ex calciatore, ora allenatore, ha detto la sua intervenendo sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione 'Calciomercato e Ritiri'. Di seguito, si riportano le sue dichiarazioni, ricolme di stima per il giocatore.

LEGGI ANCHE

Ecco le sue parole: "Io me lo sono goduto a Parma, è un giocatore di assoluta prospettiva. È di dicembre del 2006 e ha una fisicità abbinata a una personalità incredibile, ha sole 15 partite in Serie A ma il potenziale è ben visibile. Il valore non è discutibile, non a caso il Liverpool che ha vinto la Premier League si è mosso. Non si faranno problemi a tirare fuori 35-40 milioni dopo averne spesi oltre 100 per alcuni attaccanti. Thiaw è andato in Premier per 40 milioni".

LEGGI ANCHE: Milan, Jashari: parole che suonano come una dolce melodia. Il Milanismo che ...>>>

I suoi complimenti alla società che lo ha messo in vetrina: "Bisogna comunque fare un applauso al Parma per aver individuato un giovane importante e avergli dato l’occasione di mettersi in mostra. Questo devono fare le società piccole, valorizzare giovani da poter rivendere per sostenere un azienda così costosa come il calcio".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA