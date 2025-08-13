Pianeta Milan
Milan, senti Marocchi: “Mi auguro che Vlahovic non resti alla Juventus”

Dusan Vlahovic Juventus
Giancarlo Marocchi è stato intervistato da Tuttosport. Ecco le sue parole a proposito del Milan di Allegri e del futuro di Dusan Vlahovic
Redazione PM

È tempo di pronostici. Mancano solo 10 giorni all'inizio della Serie A e tanti opinionisti stanno dicendo la loro sul campionato alle porte. Tra questi, è intervenuto Giancarlo Marocchi, intervistato da Tuttosport. L'ex calciatore ha parlato delle favorite per le prime posizioni, del Milan di Allegri e di Dusan Vlahovic, separato in casa alla Juventus. Di seguito, si riportano le sue parole.

Marocchi: "Con Allegri scontato il Milan tra le prime 4"

—  

Sulla cura Allegri per i rossoneri: "Basta per risolvere i problemi del Milan? Per risolvere quelli grossi sì, perché ci si concentrerà esclusivamente sul vincere le partite e fare classifica. Con Max mi sembra scontato vedere il Milan tra le prime quattro".

Ha anche parlato di Vlahovic, obiettivo di calciomercato del Milan: "Beh, mi auguro per lui e per la Juventus che possa andare a giocare da un’altra parte: ormai la situazione si è troppo incasinata. Sicuramente non per l’equilibrio nello spogliatoio, piuttosto non so quanto Vlahovic possa essere ormai utile tatticamente perché mi sembra che ormai lui viva male la situazione e questo dover dimostrare in ogni modo qualcosa. Ormai mi sembra una storia finita, ma magari poi succede l’impensabile ...".

