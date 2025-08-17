Milan, senti Donadoni: “Hojlund sarebbe un’ottima scelta”

Pianeta Milan
Roberto Donadoni ha commentato le mosse di calciomercato del Milan in un'intervista per Gazzetta.it. Ecco cosa ha detto su Rasmus Hojlund
Roberto Donadoni - ex centrocampista del Milan ed ex CT della Nazionale - ha parlato del calciomercato rossonero in un'intervista a Gazzetta.it. Il direttore sportivo Igli Tare e l'intera dirigenza rossonera sono stati tra i più attivi in Italia, sia sul fronte degli acquisti sia sul fronte delle cessioni. Donadoni ha commentati sia i nuovi arrivi sia i prossimi obiettivi. Di seguito, si riportano le sue dichiarazioni.

Sulle mosse di Tare (direttore sportivo): "Da Jashari a Estupinan e De Winter, il Milan ha scelto profili interessanti, che però devono confermarsi ad altissimo livello. Per me hanno tutti la qualità per fare il salto, ma aspetto anche di vedere chi arriverà in attacco per dare un giudizio".

Su Hojlund, primo obiettivo in attacco, e Gimenez: "Centravanti giovane, che ha già assaggiato la Serie A e questo è un bene. Poi ogni attaccante ha peculiarità importanti, ma molti non tengono conto quanto sul rendimento di una punta sia importante il lavoro collettivo della squadra. Ecco, Hojlund mi sembra proprio il classico giocatore che finalizza la manovra dei compagni, con caratteristiche ben definite. Non è il tipo che si crea occasioni da solo, magari partendo in solitaria e dribblando gli avversari. Se il Milan lo ha scelto è perché sarà convinto possa essere messo in condizione di esprimere le sue qualità. Non dimenticherei però Gimenez, che mi sembra già partito con la testa giusta".

