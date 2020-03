Milan, senti Dani Olmo: “Al Lipsia pensavo di giocare di più”

ULTIME NEWS – Dani Olmo, centrocampista offensivo dell’RB Lipsia, cercato invano dal Milan a gennaio, parla della sua esperienza in Germania al quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’: “Sto bene. Forse non ho giocato i minuti che avrei voluto e che avevo promesso a me stesso. Non so cosa sia successo. Quello che so è che sono venuto qui per giocare, quindi continuerò a lavorare per convincere l’allenatore a cambiare idea”.

Il talento ex Dinamo Zagabria è stato cercato con forza a gennaio dal club rossonero, ma il classe 1998 ha preferito il progetto del Lipsia, vista anche l’offerta più importante. La curiosità è che nel club tedesco ci sia proprio quel Ralf Rangnick che sarebbe secondo molti ad un passo dal Milan per la prossima stagione. L’arrivo del tedesco, però, non esclude una partenza di Pioli: ecco perché>>>

