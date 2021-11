Milan, Seedorf: “Deve vincere scudetto, non può essere tranquillo in Champions”

Clarence Seedorf, ex rossonero, ha parlato al termine del pareggio tra Milan e Porto di Champions League. Queste le dichiarazioni

Clarence Seedorf, ex rossonero, ha parlato al termine del pareggio tra Milan e Porto di Champions League. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Prime Video': "Serviva un episodio per ridare freschezza mentale al Milan e credo il pari sia anche meritato per quanto fatto fin qui in Champions. Non credo il Milan possa permettersi di pensare di avere tranquillità in Champions, deve portare a casa uno Scudetto e affermarsi. Deve proseguire il cammino in campionato e nella ripresa ha dato buone speranze anche per le prossime partite". Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>