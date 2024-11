Una risposta molto secca da parte di Ordine, ma anche comprensibile visto che il Milan si trova al momento a 8 punti di distacco dal Napoli. E' vero che c'è da contare la partita da recuperare con il Bologna, ma è anche vero che i rossoneri hanno 6 squadre davanti a loro. Non sarà per nulla facile a tornare in corsa per lo Scudetto, anche se il tempo per Fonseca c'è ancora. LEGGI ANCHE: Simic: “Addio al Milan senza rimpianti. Ma quante s*****ate scritte” >>>