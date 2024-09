Milan, senti De Rossi: “Vi svelo le mie favorite per lo Scudetto”

Allo Stadium, Thiago Motta e Daniele De Rossi, amici ma avversari, si spartiscono la posta in palio con un pareggio. In campo si vedono molti debutti, da Teun Koopmeiners a Nico Gonzalez, fino a Francisco Conceicao e Manu Koné, più degli stessi gol segnati. Dopo la sconfitta casalinga contro l'Empoli, la Roma ottiene un pareggio a Torino contro la Juventus. Per i giallorossi, è il secondo 0-0 in tre giornate di campionato, dopo quello contro il Cagliari.