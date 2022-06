Milan, Sconcerti: “Futuro Romagnoli? Esce da un ingaggio d’altri tempi”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato di calciomercato e, in particolare, dell'ingaggio di Alessio Romagnoli al Milan

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato di calciomercato e, in particolare, dell'ingaggio di Alessio Romagnoli al Milan e Federico Bernardeschi alla Juventus. Entrambi lasceranno i loro rispettivi club a parametro zero, ma non sarà facile trovare una squadra con gli stipendi che si ritrovano. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.