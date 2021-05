Milan, Sconcerti: “De Paul sarebbe l’ideale al posto di Calhanoglu”

Il giornalista Mario Sconcerti, in collegamento con TMW Radio, ha parlato del possibile approdo di Rodrigo De Paul al Milan

Il giornalista Mario Sconcerti, in collegamento con TMW Radio, ha parlato del possibile futuro di Rodrigo De Paul al Milan. Ecco cosa ha detto: "Calhanoglu è stato un limite, perché segna pochissimo e ci mette sempre un attimo in più a tenere il pallone e oggi è un difetto abbastanza grave. E' un buon giocatore. Credo che De Paul sarebbe l'ideale per l'Inter al posto di Eriksen, per la Juve a centrocampo, per il Napoli al posto di Bakayoko e Fabian Ruiz, e nel Milan al posto di Calhanoglu".