Milan, Sconcerti: “De Ketelaere non può continuare così, Leao non ride più”

Le parole di Sconcerti

Milan, frenata nelle ultime partite. Che segnale è? "De Ketelaere non può continuare così. E' spaesato ogni volta che entra. Il vero risultato pratico è che hai sostituito Kessiè con Pobega, che non è così automatico, De Ketelaere non ce l'hai e quindi non hai né una riserva di Tonali né di Bennacer. E così il Milan perde tanto. La Cremonese c'è andata vicina a risultati importanti, però ieri mancavano anche Theo Hernandez e Leao, erano due assenze serie. Leao non ride più, c'è una situazione che sta pesando sul giocatore". Mercato Milan, oggi il rinnovo di Kalulu: cifre e dettagli >>>